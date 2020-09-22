«Мы просто не могли жить вместе»: Мария Голубкина высказалась о расставании с Николаем Фоменко

Как отметила актриса, нет какой-то одной причины для развода — их миллион.

Актриса Мария Голубкина высказалась о своем расставании с актером и телеведущим Николаем Фоменко. Вместе они были на протяжении тринадцати лет. В 2008 году пара распалась.

«Мы просто больше не могли жить вместе. Нет какой-то одной причины развода, их миллион. Просто если их все начинать перечислять про другого человека, то он покажется какой-то сволочью и гнидой. Я не хочу обижать его».

Мария Голубкина

Как отметила актриса, которая после расставания с Фоменко так и не обрела семейного счастья, ей комфортно жить одной. Актрисе нравится тот факт, что не надо ни под кого подстраиваться. Также Голубкина отметила, что мечтает, как можно скорее стать бабушкой.

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Напомним, что в браке у Фоменко и Голубкиной родилось двое детей. Дочь Анастасия появилась на свет в 1998 году, а сын Иван спустя пять лет – в 2003, сообщает «Собеседник».