«Алла старше меня»: Ирина Млодик поделилась редким архивным снимком с сестрой-близнецом

Как отметила жена артиста, разница при рождении у них с сестренкой составила всего 15 минут.

Жена 80-летнего актера Эммануила Виторгана Ирина в Instagram опубликовала редкий архивный кадр со своей сестрой-близнецом. Судя по всему, фотография была сделана более полувека назад.

«Мы с сестрой — близнецы. Разница 15 минут. Алла старше меня. А есть ли у вас знакомые близнецы и насколько они одно целое, насколько близки, часто ли ссорятся? Или может вы сами из близнецов? Расскажите о своих чувствах». Ирина Виторган

«Ваша дочь Этель похожа на вас обоих. Даже не знаешь на кого больше», «Суперская фотография. Вы с сестренкой на ней, как одно целое», «Вы обе с сестренкой красавицы. Вас очень трудно различить», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Эммануил Виторган и Ирина Млодик сыграли свадьбу в 2003 году. Актер после смерти своей предыдущей жены актрисы Аллы Балтер на протяжении нескольких лет пребывал в глубокой депрессии. Именно Ирина вытащила его из этого состояния. Как известно, в семье подрастают двое общих детей – дочери Этель и Клара. Одной из них два годика, а второй — год.