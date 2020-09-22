Калашникова показала пальто и кардиганы, которые вряд ли выйдут из моды
Видео
Разбитые семьи и криминал: мужчины Марии Голубкиной
Видео

15 лет вместе: Гурцкая в день своей хрустальной свадьбы показала кадры в белом платье и фате

Пеивца также обратилась с нежными словами в адрес мужа Петра Кучеренко.

15 лет вместе: Гурцкая в день своей хрустальной свадьбы показала кадры в белом платье и фате
Диана Гурцкая с мужем. Фото Global look press.

21 сентября 2005 года Диана Гурцкая вышла замуж за адвоката Петра Кучеренко. Мужчина также является профессором кафедры конституционного права РУДН и доктором юридических наук. Спустя два года, у них родился сын Костя.

Вместе с супругом певица создала фонд помощи незрячим детям «По зову сердца» и вот уже 15 лет они идут вместе рука об руку. Их прочному союзу многие могут только позавидовать, а в шоу-бизнесе чета считается одной из самых образцовых.

В годовщину свадьбы Диана обнародовала в личном блоге несколько редких свадебных кадров из семейного архива. На них она предстает в длинном белом платье с фатой и сияет от радости. В числе ее гостей замечены такие фигуры, как Иосиф Кобзон и Владимир Жириновский.

Гурцкая обнародовала фото со своей свадьбы. Фото
Гурцкая обнародовала фото со своей свадьбы. Фото: Instagram.com/diana.gurtskaya.official

«Хрустальная свадьба! Вместе, рядом, рука об руку. Дорогой мой, любимый Петр. Благодарю судьбу за то, что свела нас вместе! За нашу семью, любовь и замечательного сына!

За эти годы было много всего. Вспоминая прошедшие моменты, на лице появляется улыбка, сердце согревается теплом любви, а душа светится счастьем. Обнимаю тебя крепко и сильно люблю! Мы вместе и это главное! Желаю нам долгие годы сохранить то тепло и те чувства, которые нас объединили», — подписала она фото.

Гурцкая обнародовала фото со своей свадьбы. Фото
Гурцкая обнародовала фото со своей свадьбы. Фото: Iinstagram.com/diana.gurtskaya.official

Тэги

Диана ГурцкаяДиана Гурцкая последние новостиДиана Гурцкая фотоПетр Кучеренко