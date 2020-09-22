«Веничками хорошо друг друга отходили»: Солнцев рассказал о походе в баню с «любовницей» Тарзана

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что был вместе в бане с 28-летней актрисой Анастасией Шульженко, которая ранее переспала с культуристом Тарзаном. В Сети даже появились снимки, на которых муж пожилой Екатерины Терешкович зажигает в парилке с «любовницей» бодибилдера.

Как отметил Солнцев, однажды он пришел в сауну, чтобы попариться. Там каким-то образом оказалась и Шульженко. Она узнала шоумена и стала просить его совета, как ей жить дальше. Девушка очень переживает из-за истории с Тарзаном.

«Не знаю, как там дальше будут развиваться события, но за ее здоровье можно не переживать. В тот вечер мы прекрасно укрепили иммунитет в парилке. Веничками хорошо друг друга отходили». Гоген Солнцев

Напомним, что не так давно Тарзан на всю страну признался в интиме с Шульженко. При этом он заверил, что будет отвечать за совершенный поступок только перед женой и Богом. Культурист утверждает, что девушка его просто охмурила. Изначально заниматься любовью с ней он якобы не планировал, сообщает «Собеседник».