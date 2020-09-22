«Три месяца»: после обнародования беременного живота Мороз запечатлели с младенцем

Оказалось, что с малышом актриса снимается в кино.

Недавно звезда «Содержанок» Дарья Мороз обнародовала в Сети снимок с внушительным животиком. Актриса поспешила успокоить публику – беременность не настоящая, «положение» имитировали специально для съемок в продолжении «Триады».

Теперь же стало ясно, кого «ждала» артистка – очаровательную дочку. С юной актрисой в пеленках экс-жена Богомолова запечатлелась после съемок.

«Тот случай, когда у тебя идеальная партнерша. Это моя кинодочь, ей три месяца и зовут ее Аня. Как мою Анну Константиновну. Первую часть сцены она разглядывала группу, а потом решила бросить это дело и просто поспать. Я, кстати, в таком же примерно возрасте начала сниматься в кино, правда в мужской роли, в фильме «Милый, дорогой, любимый, единственный…» Динары Асановой», — прокомментировала она кадр в личном блоге.

Отметим, что многосерийная лента «Триада» была показана в прошлом году на телеканале ТНТ. В настоящий момент снимается «Триада-2», поскольку первая часть фильма имела успех у публики.