«Говорить об опыте материнства пока не готова»: дочь Жени Белоусова впервые стала мамой

Как отметила девушка, она хочет, чтобы все в ее жизни было хорошо.

Дочь покойного музыканта Жени Белоусова — Кристина — в соцсетях сообщила, что впервые стала мамой. Она родила сына, имя которого, правда, пока не озвучивает общественности. Ранее она рассказывала, что забеременела от иностранца во время отдыха в Тайланде.

«Говорить об опыте материнства пока не готова. Сейчас очень хочется, чтобы все было хорошо, ничего не болело хотя бы. И еще выспаться. Пожелайте нам здоровья и всех благ! И посоветуйте психолога или психотерапевта, кто работает с темой родов». Кристина Белоусова

Отметим, что дочь Жени Белоусова часто ходит по различным ток-шоу и рассказывает о своем покойном отце. Он ушел из жизни, когда ей было всего десять лет. У Кристины есть родной брат Роман. Она долгое время не поддерживала с ним отношений. Правда, сейчас они снова стали общаться, забыв былые обиды.

Напомним, Женя Белоусов ушел из жизни на пике популярности. Он умер летом 1997 года. У звезды были серьезные проблемы с алкоголем. Именно ему принадлежат такие хиты, как «Девочка моя синеглазая», «Вечером на лавочке», «Золотые купола».