После съемок: Екатерина Климова в худи цвета кофе с молоком позировала в самолете

Актриса закончила работу в Калининграде и отправилась в Москву.

Екатерина Климова начала работу над пятой частью сериала «По законам военного времени». Некоторые съемочные дни прошли в Калининграде, куда актриса приезжала с младшей дочерью Беллой от третьего мужа Гелы Месхи.

Кадрами из гостиничного номера, на которых малышка читает книгу Маршака, звезда поделилась в личном блоге. Крошка старательно заучивала стихотворение «Багаж», вдумываясь в каждую строчку. Обнародованное видео с восторгом восприняли многие фолловеры артистки.

Своими фото Климова тоже делилась с подписчиками. В процессе съемок она запечатлелась в военной форме и берете под цвет глаз, чем и привлекла внимание поклонников. И вот настало время отлета. В дорогу Екатерина примерила удобную и актуальную одежду – уютное худи цвета кофе с молоком.

Ранее дизайнер Игорь Чапурин в эфире «Модного приговора» называл этот оттенок в числе самых трендовых в текущем сезоне. Он легко миксуется с другими цветами и с его помощью можно создавать самые разнообразные стильные сочетания.