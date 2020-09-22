«Не стоит одеваться богато»: Васильев рассказал, как дешево отовариваться на рынке

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев не скрывает – многочисленные вещи из его антикварных и винтажных коллекций он приобрел на обычных блошиных рынках.

Он имеет недвижимость во Франции и Турции, поэтому на местных базарах чувствует себя, как рыба в воде. Кроме того, его здесь чаще всего не узнают, что позволяет делать покупки дешевле, чем могло бы. Правда в какой-то момент искусствоведа показали по парижскому телевидению, из-за чего торговцы перестали продавать ему вещи по бросовой цене. А вот в Стамбуле он все еще обычный покупатель, поэтому здесь историк моды легко пользуется хитростями, которые он выработал с годами опыта прогулок по местным рынкам. Некоторыми из них стилист поделился в эфире Первого канала.