Денис Мацуев: «Россия вернется к концертам быстрее, чем Запад»

Народный артист России, пианист Денис Мацуев поделился своим мнением относительно того, как скоро концертные залы снова будут полными.

По словам исполнителя, пока еще не все филармонии и концертные залы открылись после пандемии. Но там, где возможны выступления, собираются толпы зрителей.

«В Европе сейчас — тревожный период в плане концертной деятельности. Очень тяжелый у них выход из пандемии, с продажами билетов — большие проблемы. Надеюсь, что когда-нибудь закончатся все эти тревоги, опасения, социальные дистанции, маски», — говорит пианист в интервью «ФАН».

Хотя в ношении масок артист не видит ничего дурного. Он привел в пример японских зрителей, которые практически не расстаются с данным средством защиты.