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Денис Мацуев: «Россия вернется к концертам быстрее, чем Запад»

Знаменитый пианист объяснил, чем различаются зрители в разных странах.

Денис Мацуев: «Россия вернется к концертам быстрее, чем Запад»
Денис Мацуев объяснил, чем российские зрители отличаются от японских Фото: Фото: Global Look Press

Народный артист России, пианист Денис Мацуев поделился своим мнением относительно того, как скоро концертные залы снова будут полными.

По словам исполнителя, пока еще не все филармонии и концертные залы открылись после пандемии. Но там, где возможны выступления, собираются толпы зрителей.

«В Европе сейчас — тревожный период в плане концертной деятельности. Очень тяжелый у них выход из пандемии, с продажами билетов — большие проблемы. Надеюсь, что когда-нибудь закончатся все эти тревоги, опасения, социальные дистанции, маски», — говорит пианист в интервью «ФАН».

Хотя в ношении масок артист не видит ничего дурного. Он привел в пример японских зрителей, которые практически не расстаются с данным средством защиты.

«Я помню, как лет 20–25 назад я был на гастролях в Японии… Половина зала была в масках. Спросил у организаторов, что случилось? Оказалось, у них принято, если чувствуешь себя немного простуженным, есть легкий насморк, то нужно заботиться об окружающих и оградить их от заражения», — поделился личным опытом Денис Мацуев.

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