Изменился до неузнаваемости: Виторган показала Ростислава Хаита с кудрявой шевелюрой

Максим Виторган удивил подписчиков — актер опубликовал архивное фото, которое заставило многих гадать: кто же на снимке?
На фото запечатлен молодой человек с кудрявой шевелюрой, одетый по моде двадцатилетней давности.
«Максим, это вы?» — стали гадать поклонники.
Но нет, речь идет не о Виторгане. Таким неожиданным образом он поздравил коллегу по цеху Ростислава Хаита с днем рождения. 21 сентября участнику «Квартета И» исполнилось 48 лет.
Сейчас Хаит почти лысый, так что в кудрявом мужчине с пушистыми усами сложно узнать знаменитого актера, сообщает 5-tv.ru.
«Юный друг, всегда будь юным!
И взрослеть ты не моги!
Будь, веселым, хоть и хмурым!
Драться нужно — так беги!»
Именно такое четверостишье посвятил другу Виторган. И хотя у именинника нет странички в соцсети, многие оставляли пожелания в микроблогах других участников «Квартета И».
«С Днем Ростислава! Поздравляю!! И восхищаюсь вашей дружбой, друзья!!» — написал Александр Ревва.
«Ростик! Я живу рядом с тобой примерно столько же, сколько я живу рядом с собой. Иногда я понимаю, как же я страшно сам себе… надоел», — начал свое пожелание Леонид Барац.
Кстати, совсем недавно Леонид Барац поделился, что скоро станет отцом. Артист показал снимок беременной жены и признался, что очень ждет пополнения в семье, пишет OA.