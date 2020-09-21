«Он не девочка, сидящая на шее»: 58-летняя Андреева заговорила о муже-бизнесмене

Не секрет, что Екатерина Андреева любит путешествовать. В этом году из-за пандемии знаменитостям пришлось довольствоваться исключительно российскими курортами. Однако с открытием границ с Турцией и Мальдивами представители отечественного шоу-бизнеса успели приобрести горячие путевки. Так, к примеру, на турецких пляжах можно было заметить Леру Кудрявцеву, Полину Гагарину, Ирину Дубцову. А звезда сериала «Кухня» Мария Горбань отправилась на Мальдивы из квартиры — любимый курорт балерины Анастасии Волочковой.

Этим летом Екатерина Андреева побывала в Крыму. Делясь впечатлениями с подписчиками в личном микроблоге, ведущая информационной программы «Время» на Первом канале дала понять, что она получила массу положительных эмоций. И даже сумела побывать на конной прогулке. Не так давно знаменитость разоткровенничалась о личном.

Теледива крайне редко делится какими-то ни было подробностями, относительно своей семьи. Известно, что Екатерина замужем за бизнесменом Душаном Перовичем. От первого брака у Андреевой есть дочь Наталья. Ведущая программы «Время» объясняла, почему ее муж не может сопровождать ее в каждой поездке. Знаменитость напомнила, что Душан как глава семьи много работает и им не всегда удается подгадать графики для совместных путешествий. При этом бизнесмен старается как можно чаще ездить в отпуск с женой, уделяя ей максимум своего внимания.