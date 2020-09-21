«Горжусь тобой и безумно люблю»: Анна Снаткина опубликовала фото с дочерью-спортсменкой

Дочь Анны Снаткиной — семилетняя Вероника Васильева — получила первую медаль за соревнования в этом сезоне. Девочка занимается художественной гимнастикой. Свои умения Вероника продемонстрировала, позируя для фото: дочь актрисы показала профессиональную растяжку, вытянув ногу выше собственной головы.

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Жена шоумена Виктора Васильева поделилась, с какими трудностями ей и Веронике пришлось столкнуться перед новым сезоном соревнований:

«Долго ждали, быстро готовились, в пандемию тренировались дома», — рассказывает в микроблоге актриса.

37-летняя Снаткина призналась: тренировать деток — волнительно и ответственно:

«Я поздравляю тебя, моя любимая! Горжусь тобой и безумно люблю!»

Не забыла знаменитость и поблагодарить тренеров девочки за труд, любовь и опеку. В комментариях поклонники актрисы поздравили юную спортсменку и ее звездную маму:

«Какая красавица и умница! Удачи во всем!», «Анечка, обе очень красивые», «Больших вам побед и достижений!», «Молодец, Вероника!», — поддержали дарование фанаты.

Подписчики вспомнили и о спортивном прошлом самой Снаткиной:

«По маминым стопам пошла! Умница», «Анюта, дочь в тебя», — отметили в комментариях поклонники.

Анна Снаткина — российская актриса, известная по роли в фильме «Когда на юг улетят журавли», а также работой в сериалах «Боец», «Десантура», «Моя большая семья», «На солнечной стороне улицы». В четыре года она начала заниматься гимнастикой и отдала этому виду спорта в общей сложности тринадцать лет. С 2012 года артистка замужем за телеведущим и актером Виктором Васильевым. В 2013 году у пары родилась дочь Вероника.