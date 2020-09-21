Экстрасенс усмотрела дурной знак в совместном фото Легкоступовой и Борисова.

Дочь Валентины Легкоступовой очень болезненно отреагировала на новости о смерти ведущего программы «Русское лото» Михаила Борисова. Анетта Бриль опубликовала редкий снимок Легкоступовой и Борисова, это была последняя прижизненная фотография исполнительницы хита «Ягода малина».

Ясновидящая и экстрасенс Дарья Миронова уверена, что в фотокарточке было роковое предзнаменование.

«Встретившись и сделав совместный снимок, два человека, имеющие предначертание близкой смерти, тем самым еще сильнее приближают свой конец», — говорит экстрасенс «ФАН».

Михаил Борисов скончался 19 сентября, ему стало плохо прямо на съемочной площадке. Врачи доставили знаменитого пациента в больницу, но спасти его не удалось, сообщает телеканал «360».

Легкоступова скончалась в августе, буквально на месяц раньше Борисова, и последовательность этих событий неслучайна, убеждена эксперт.