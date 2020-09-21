«Горбань, ты огонь!»: звезда сериала «Кухня» в мокром бикини засветила грудь

Звезда сериала «Кухня» не перестает будоражить фанатов: в очередной раз главным предметом обсуждения подписчиков девушки стала ее пышная грудь. Актриса продолжает отдыхать на Мальдивах – одной из немногих стран, с которой сейчас открыты границы.

Горбань умело демонстрирует самые аппетитные части своего тела: недавно девушка опубликовала фото своих нереально длинных ног, а также делилась кадрами в стиле ню. Теперь же артистке удалось сделать пикантный снимок в одежде: белый лиф от бикини просвечивает все самое интересное. От пышного бюста знаменитости невозможно оторвать взгляд. Капли воды на теле 33-летней актрисы добавляют фото еще большей сексуальности.

Фанаты поспешили выразить восторг под постом:

«Горбань, ты огонь» «Ох уж эти глазки» «Одним словом — шикарная!» — комментируют поклонники.

Другая часть подписчиков все равно нашла, к чему придраться:

«Силикон криво лег?» — взъелись фанаты.



И, конечно, от глаз аудитории не ушла самая важная и пикантная деталь:

«Интересные точки на лифчике», «Чижики напыжились», «Вода более холодная?!»



Пляжные снимки Горбань в основном сделаны у океана, так что до конца отпуска актриса еще не раз порадует поклонников горячими кадрами в мини-бикини.