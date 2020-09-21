Комик Алексей Щербаков публично признался в «преступлении» в эфире шоу «Импровизация»

С наступление осени завершились телевизионные каникулы. Так, на канале ТНТ уже состоялись премьеры новых серий сериала «Ольга», шоу «Танцы» и «Где логика?». Зрители ждут и новых выпусков веселого проекта «Импровизация», которое ведет Павел Воля. В нем участвуют звезды, которым удается посмеяться, отдохнуть и присоединится к разным сценкам или исполнению простых заданий. Им приходится реагировать на шутки актеров-импровизаторов — Антона Шастуна, Дмитрия Позова, Сергея Матвиенко и Арсения Попова.

В шестом сезоне зрителей ждут новшества и сюрпризы. Программа обновилась: увеличилось количество импровизаций в сетах в специально оборудованных комнатах, были созданы новые декорации и новое оформление с тремя большими экранами. Также продюсеры сообщили, что будет больше костюмированных игр, а это значит, что даже гости проекта примерят необычные наряды.

Многие помнят, как актерам приходилось играть, а во время ошибок или упоминания запрещенной буквы их ударяло током. Теперь им придется плескать друг в друга ледяной водой. Также им придется провести время в комнате, которая вращается на 360 градусов, и пытаться обслужить гостей в ресторане без зрения и слуха.

Как оказалось, среди звезд, которые первые увидели новый формат шоу, оказались: Ольга Бузова, Дмитрий Губерниев, Азамат Мусагалиев, Анна Седокова, Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Шепелев и Jony. Однако смог всех удивить комик Алексей Щербаков, которого многие знают по проекту Stand Up. Он публично признался в эфире в преступлении, правда, в небольшом.

О чем поведал Алексей, можно узнать в одном из новых выпусках шоу «Импровизация», которые стартуют с 22 сентября в 21:00 на ТНТ.