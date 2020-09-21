Ведущего лотереи «Русское лото» Михаила Борисова похоронят на Востряковском кладбище

Церемония прощания с режиссером, ведущим лотереи «Русское лото» Михаилом Борисовым пройдет в Театральном институте имени Щукина на Большой сцене, в среду, 23 сентября. Эта информация появилась на сайте учебного заведения, в котором актер заведовал кафедрой режиссуры.

«Мы откроем двери в 10:00. Гражданская панихида пройдет с 11:00 до 13:00», — говорится в сообщении.

Также известно, что Михаила Борисова похоронят на Востряковском кладбище в тот же день.

Напомним, что ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов умер в ночь на 20 сентября в возрасте 71 года. Артист был госпитализирован прямо со съемочной площадки. Борисов жаловался на недомогание за несколько дней до ухудшения состояния, однако от врачебной помощи отказывался. Причиной смерти ведущего стала коронавирусная инфекция, осложненная сахарным диабетом и гипертензией.

Свои соболезнования выразили актер Александр Олешко, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, а также команда «Спартак», чьим преданным болельщиком был телеведущий.

Михаил Борисов — советский и российский режиссер, актер, ведущий телепрограмм. В 2000 году артисту было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» за заслуги в области искусства. Также Михаил Борисов заведовал кафедрой режиссуры Театрального института им. Б. Щукина. С 1994 года артист был бессменным ведущим и художественным руководителем программы «Русское лото».