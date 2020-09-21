Агаларов присоединился к челленджу в «Инстаграме» и показал себя в образе индуса

Азербайджанский исполнитель Эмин Агаларов решил обработать свои снимки в специальном приложении на смартфоне, с помощью которого пользователи могут виртуально «поменять» расу. К новому челленджу присоединился и бывший возлюбленный модели из Саранска Алены Гавриловой.

«Выбирайте!» — пошутил артист, показав себя в образе афроамериканца, индуса и азиата.

Из новых вариантов внешности Эмина аудитория оценила индийское воплощение певца. Подписчики сравнили Агаларова с актерами Болливуда:

«До чего же хорош!!», «Индийский вариант на Мигеля похож», «Индия — огонь!», «Красавец мужчина», «Восторг», — прокомментировали фанаты эксперимент исполнителя.

Многие поклонники решили, что все же Эмину намного лучше в привычном образе:

«Только настоящий», «Азербайджанский идеальный», «Оригинал — самый лучший», «Азербайджан вне конкуренции!», «А можно оставить оригинал?» — сделали вывод подписчики.



К слову, публикацию певца оценили Инна Маликова, Саша Савельева и Полина Гагарина.

Ранее в челлендже поучаствовали Ольга Бузова, Ксения Бородина, Анна Семенович и другие. При этом знаменитости попросили поклонников выбрать, какой образ им больше подходит.

Ранее с помощью мобильных программ звезды показывали, как могут выглядеть в старости и даже меняли пол на противоположный. Также приложение «предсказывало» артистам род деятельности будущего мужа или жены, рекомендуемую профессию, капитал и количество детей.