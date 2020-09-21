«Женщина – огонь»: Судзиловская в бикини затмила посетителей пляжа в Сочи

На «Кинотавре» Олеся Судзиловская демонстрировала свои платья, а на пляже – роскошную фигуру. 46-летняя актриса решила затмить всех посетителей пляжа в Сочи, когда предстала в одном бикини. Снимком поделилась в своем Instagram.

«Как женщина – огонь! Вы великолепны! Принцесса!», «До чего же хороша!», «Бомба замедленного действия», «Хороша!!», «Роскошная», «Фигурка шикарная», — писали ее фанаты.

В Черном море Судзиловская искупалась в золотисто-черном бикини. Поклонники актрисы смогли рассмотреть не только ее длинные ноги. Другие части тела ткань купальника едва прикрывала.

К слову, Олеся часто радует фанатов откровенными снимками, где показывает свою фигуру. А недавно она рассказывала своим подписчикам, как провела вечер в компании знаменитого актера.