СМИ: девушка из Краснодара соблазнила Леонида Агутина в сочинском ресторане

В Сочи Леонид Агутин работал над созданием нового клипа, роли в котором решил доверить Любови Толкалиной и своему давнему другу Андрею Мерзликину. Когда съемки были завершены, музыкант пригласил актера на ужин. Но Андрей рано покинул ресторан, его режим дня распланирован только до полуночи. После того как Мерзликин ушел из заведения, к Агутину подключился режиссер Резо Гигинеишвили. За посиделками артистов наблюдала «Экспресс-газета».

По словам издания, подвыпившего Агутина облепили молоденькие девушки. Потом он решил устроить даже небольшой концерт, не упуская возможности позаигрывать с поклонницами. А под утро и вовсе уехал в обнимку с одной из них. Уже на следующий день Марина из Краснодара рассказывала, что Агутин хорош не только как музыкант.

Девять лет назад в семье Леонида и Анжелики Варум случился разлад. Тогда они были в Юрмале, где Агутин тоже перебрал с алкоголем. А утром его жена увидела в газетах провокационные фотографии. Через пару месяцев пара все-таки помирилась.