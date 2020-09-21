Хрустальные ванны, Карл! Какими дорогими подарками звезды балуют своих детей
Видео
Первые кадры со съемок дог-шоу «Лучший пес»: видеообзор
Видео

«Матери плохо»: брат Тарзана заявил о плохом состоянии родительницы стриптизера после его измены

По словам Александра, за родственником «не уследишь».

«Матери плохо»: брат Тарзана заявил о плохом состоянии родительницы стриптизера после его измены
Брат Тарзана рассказал о переживаниях матери стриптизера/http://globallookpress.com/

Родной брат стриптизера Тарзана, Александр Глушко, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что мать культуриста очень сильно переживает из-за истории с изменой сына своей жене певице Наташе Королевой.

Александр Глушко. Фото
Брат Тарзана рассказал о переживаниях матери/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«За ним разве уследишь. У каждого из нас своя жизнь. Что могут сказать в сложившейся ситуации наши старые родители — матери плохо. Они хотели этого добиться?»

Александр Глушко

Озвучила свое мнение и актриса Людмила Поргина, которая также была в студии. «Может уже другую профессию Тарзан выберет. Хватит с голой пиписькой и попкой бегать по сцене. Все это смешно. Смешно, что к нему незнакомка приезжает в дом. Такой плохой театр. Мне кажется, это проплаченный пиар. Серега постарел уже, какая любовь, какие чувства?» — сказала актриса.

Напомним, что Тарзан на всю страну покаялся в измене Наташе Королевой с 28-летней актрисой Анастасией Шульженко. При этом часть поклонников культуриста считают, что он специально с женой выдумал эту историю.

Тэги

Александр Глушкоанастасия ШульженкоНаташа КоролеваНаташа Королева и ТарзанНовости googleпрограмма "Звезды сошлись"Тарзан