«Матери плохо»: брат Тарзана заявил о плохом состоянии родительницы стриптизера после его измены

Родной брат стриптизера Тарзана, Александр Глушко, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что мать культуриста очень сильно переживает из-за истории с изменой сына своей жене певице Наташе Королевой.

«За ним разве уследишь. У каждого из нас своя жизнь. Что могут сказать в сложившейся ситуации наши старые родители — матери плохо. Они хотели этого добиться?» Александр Глушко

Озвучила свое мнение и актриса Людмила Поргина, которая также была в студии. «Может уже другую профессию Тарзан выберет. Хватит с голой пиписькой и попкой бегать по сцене. Все это смешно. Смешно, что к нему незнакомка приезжает в дом. Такой плохой театр. Мне кажется, это проплаченный пиар. Серега постарел уже, какая любовь, какие чувства?» — сказала актриса.

Напомним, что Тарзан на всю страну покаялся в измене Наташе Королевой с 28-летней актрисой Анастасией Шульженко. При этом часть поклонников культуриста считают, что он специально с женой выдумал эту историю.