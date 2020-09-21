Ни заграничных вилл, ни особняков: Михаил Борисов не оставил богатого наследства своим детям

Телеведущий Михаил Борисов, который ушел из жизни в возрасте 71 года, не оставил завещания. При жизни он был очень суеверным человеком. К примеру, девять месяцев назад его спрашивали, кто бы мог заменить его в роли ведущего. Он болезненно отреагировал на этот вопрос, заявив, что не хочет обсуждать эту тему.

У Борисова не было заграничных вилл и особняков. После его смерти осталась только квартира в Москве. Ее предстоит поделить наследникам первой очереди — сыну Вениамину и дочери Марии. Кстати, они жили недалеко от отца. Дочь, например, часто его навещала и заносила угощения собственного изготовления.

Также при жизни Михаил Борисов дружил со своей старшей сестрой Ниной. Однако она уже не является наследником первой очереди и на квартиру претендовать не может.

Напомним, что вторая жена Борисова умерла после тяжелых родов. У нее отказали почки. После этого телеведущий больше не женился, сообщает «Комсомольская правда».