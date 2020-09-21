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«За обедом с Аллой Пугачевой»: Галкин в белой футболке и очках запечатлелся за дружескими посиделками

Сыну своих друзей артист дал мастер-класс по блогерству.

«За обедом с Аллой Пугачевой»: Галкин в белой футболке и очках запечатлелся за дружескими посиделками
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото Global look press.

Юморист Максим Галкин в последнее время становится все более известным не только благодаря артистической карьере или ведению телевизионных программ. Муж Аллы Пугачевой невероятно популярен в Сети. Его посты и влоги о жизни звездной семьи всегда получают горячий отклик у публики.

Мало того, мужчина уже готов давать своеобразные мастер-классы по ведению аккаунтов в Сети. По крайней мере, так считает подруга Аллы Пугачевой и Максима Галкина адвокат Ида Достман. Она запечатлела комика во время дружеских посиделок как раз в тот момент, когда он обучал премудростям продвижения в интернете ее сына.

«Когда молодежь наступает на пятки. С таким учителем как Максим Галкин скоро Яша Достман станет блогером. За обедом с Аллой Пугачевой поймали их за обучением», — подписала она обнародованные в личном блоге кадры.

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