«За обедом с Аллой Пугачевой»: Галкин в белой футболке и очках запечатлелся за дружескими посиделками

Юморист Максим Галкин в последнее время становится все более известным не только благодаря артистической карьере или ведению телевизионных программ. Муж Аллы Пугачевой невероятно популярен в Сети. Его посты и влоги о жизни звездной семьи всегда получают горячий отклик у публики.

Мало того, мужчина уже готов давать своеобразные мастер-классы по ведению аккаунтов в Сети. По крайней мере, так считает подруга Аллы Пугачевой и Максима Галкина адвокат Ида Достман. Она запечатлела комика во время дружеских посиделок как раз в тот момент, когда он обучал премудростям продвижения в интернете ее сына.