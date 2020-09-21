«Портрет Малышевой, человеческая многоножка»: Шальных рассказал о своих наколках на ногах

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных в эфире медиа-проекта SRSLY раскрыл секрет, какие татуировки находятся на его ногах. Как известно, почти все тело молодого человека покрыто рисунками.

«На ногах у меня вообще всякий треш: портрет Малышевой, человеческая многоножка. Но все это было сделано скорее ради смеха. Единственное, спина не тронута». Денис Шальных

Интересно, что в эфире проекта визажисты с помощью грима скрыли наколки Шальных. В новом виде он себе не понравился. Как сказал мужчина, он уже так к ним привык, что не представляет своей жизни в другом образе. Также он отметил, что на его лице есть татуировка гроба. По признанию Шальных, это единственная татуировка, которая не нравится его знаменитой маме. Впрочем, сводить ее он пока не собирается. Мнение мамы в этом вопросе для него не очень важно.

Напомним, что Денис Шальных уже десять лет живет отдельно от актрисы. Он не женат и не раз признавался, что дети ему не нужны. Молодой человек мечтал бы оказаться бесплодным. При этом его не очень интересует, сколько лет он проживет на этой земле.