«Это шутка?»: жена Степана Меньщикова из «Дома-2» раскрыла необычное имя их дочери

У участников шоу «Дом-2» Степана Меньщикова и Ангелины Монах на ТНТ в конце августа родилась дочь.

Для девушки это третий ребенок, для шоумена – второй. Предыдущие наследники у них появились в других отношениях. А свой брак они зарегистрировали во время участия в масштабной телестройке и уже на внушительном сроке беременности молодой мамы.

Родители долгое время скрывали, как назвали новорожденную, а также лицо малышки. И вот час настал – Геля решила прекратить прятать внешность девочки за смайлами в социальных сетях и обнародовать ее имя. А оно оказалось весьма неординарным — в честь отца.

«Всем привет! Хочу вам представить имя нашей со Степаном доченьки. Ее зовут Меньщикова Степания Степановна (Степаня, Паня, Стеня, Стенечка)», — написала Монах в личном блоге.