Павла Прилучного ищут судебные приставы из-за развода с Агатой Муцениеце

У Павла Прилучного в последний год долги то и дело появляются откуда не возьмись. То налогов на 150 тысяч рублей, то штраф за неправильную парковку. На этот раз его разыскивают судебные приставы Новосибирска за то, что «мажор» не оплатил квитанцию за расторжение брака.

Как сообщает «Комсомольская правда-Новосибирск», Прилучный задолжал суду 200 рублей. В службе судебных приставов подтвердили, что исполнительное производство вступило в силу еще 20 августа.

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На днях новая возлюбленная Павла Мирослава Карпович сменила имидж. Актриса превратилась в блондинку и отрезала локоны. На днях она устроила модную фотосессию. Похоже, что у «папиной дочки» все идет самым наилучшим образом.