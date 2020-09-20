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Умер актер из «Папиных дочек» Владимир Чуприков

Артисту было всего 56 лет.

Умер актер из «Папиных дочек» Владимир Чуприков
Владимир Чуприков. Стоп-кадр: сериал "Черная кошка"

Актер театра и кино Владимир Чуприков умер. Причина смерти не сообщается. Информацию подтвердили в Российском академическом Молодежном театре. Там он прослужил 12 лет, начиная с 1988 года.

Популярность Чуприков получил после ролей в фильмах «Гагарин. Первый в космосе», «Возвращение Мухтара».

Фильмография актера насчитывает порядка 60 картин, во многих из которых он играл Никиту Хрущева. К слову, эта роль стала одной из последних киноработа Чуприкова. В 2017 году он сыграл первого секретаря ЦК КПСС в историческом сериале «Оптимисты». Помимо этого он сыграл в популярных сериалах «Папины дочки», «Метод» и других.

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