Все серьезно: бойфренд Ирины Шейк был замечен на прогулке с ее дочкой от Бредли Купера

Недавно Бредли Купер поделился, как он проводил время на карантине с маленькой Леей — дочкой Ирины Шейк. Однако у звездного папы появился конкурент: папарацци засняли Вито Шнабеля, проводящего время с Шейк и трехлетней девочкой.

больше по теме Папина дочка: Ирина Шейк может доверить трехлетнюю Лею заботам Брэдли Купера

О романе 34-летнего Шнабеля с супермоделью стало известно еще во время карантина. У знаменитого арт-дилер ранее было множество романов с известными девушками: Эмбер Херд, Деми Мур, Лив Тайлер, Эль Макферсон, Хайди Клум. С последней у галериста был довольно продолжительный и серьезный роман: пара даже собиралась пожениться, но отношения не сложились, так как Шнабель не раз был замечен с другими девушками.

Сейчас же Ирина Шейк доверяет новому бойфренду проводить время со своей маленькой дочерью Леей. Видимо, у пары все серьезнее, чем ожидалось. Галерист встречался со столькими моделями и актрисами, что прогнозы по поводу его отношений с Шейк строить довольно сложно.

Неизвестно, как к этой ситуации относится Брэдли Купер: если чувства к бывшей жене и угасли, то ревностное отношение по отношению к дочке вполне уместно.

До этого Купер и Шейк вместе выходили на прогулку с Леей. Напомним: Ирина Шейк и Брэдли Купер были вместе с 2015 года. В 2017 у звездной пары родилась дочь. Летом прошлого года модель и актер официально объявили о разрыве.