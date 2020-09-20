«Отхватил себе Жар-птицу!»: Пугачева предстала в ярко-красном пальто с крупными темными пуговицами

Супруг Аллы Пугачевой с гордостью выкладывает видео с примадонной в микроблог.

Максим Галкин опубликовал видео аутфита Аллы Пугачевой в своем аккаунте Instagram. Шоумен восторгается женой с первых секунд видео:

«Какая красотка!», — восхитился супруг певицы.

На это Пугачева, гордо глядя в объектив камеры, заявляет:

«Отхватил себе жар-птицу».

Алла Борисовна и правда похожа на героиню сказок: на артистке — ярко-красное пальто с крупными темными пуговицами, и алые гольфы в тон верхней одежды. Под пальто — темно-синее короткое платье выше колена: довольно смелый выбор для 71-летней Пугачевой. Осенний образ завершен ботинками на каблуке.

Супруга Галкина кокетливо пританцовывает на видео под джазовую музыку, демонстрируя стройные ноги, удачно подчеркнутые длиной платья. На лице Аллы Борисовны — макияж с акцентом на глаза. Волосы знаменитость оставила распущенными, сделав пышную укладку.

Фанаты в очередной раз восхитились нежным отношениям звездной пары:

«Как же обожаю вас, и вашу семью», «Вы просто созданы друг для друга!», «Настроение подняли на все 100%!»,«Разница в возрасте не ощущается в этих отношениях», «Макс, тебе не просто Жар-птица, а Птица-Феникс досталась! Счастья вам и вашей семье!», — пишут поклонники.



Прокомментировали видео и знаменитые друзья Галкина и Пугачевой: Игорь Николаев, Жасмин, Игорь Гуляев.

Возраст — не помеха быть яркой и красивой. И комментаторы поста Максима Галкина только убедились в этом: