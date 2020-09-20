Трехлетний сын Ксении Собчак рассказал, что ему понравилось в Сочи

Ксения Собчак и Константин Богомолов в числе многих звезд шоу-бизнеса также приехали на «Кинотавр» в Сочи. Правда, с опозданием, на церемонию открытия кинофестиваля не успели. В городе они поселились в одном из люксовых отелей. Говорят, что номер в нем стоит почти полтора миллиона рублей. Помимо вида на море и двухметровой кровати, там еще был отдельный кабинет для работы и комната, где жили няня и ребенок. Вот, кстати, ребенок и решил оценить отдых в Сочи. Мнением 3-летнего Платона телеведущая поделилась в своем Instagram.

«Платош, а что тебе понравилось больше всего в Сочи?», — спросила сына Ксения. «Наш номер», — отметил мальчик.

Собчак добавила, что тут она с ним полностью согласна и отметила, что Платона никто не просил заранее так говорить.

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Победителем «Кинотавра» этого года стала картина «Пугало», над которой работал режиссер Дмитрий Давыдов.