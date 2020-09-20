Петросян не сдержал эмоций, заметив оскорбление Степаненко

Евгений Петросян не смог пройти мимо замечаний в адрес отставной супруги Елены Степаненко в своем аккаунте Instagram. Народный артист обнародовал в личном блоге кадр из передачи «Вечерний Ургант», где его поздравили с рождением малыша Вагана.

Напомним, в день своего 75-летия юморист впервые обнародовал имя и фото наследника от пятой жены Татьяны Брухуновой. Комику настолько понравились сказанные в его адрес слова Ивана Урганта по этому поводу, что он решил вырезать и показать в Сети своим поклонникам отрывок из передачи. Он счел их тонкими, тактичными и элегантными.

Многие фолловеры Петросяна поддержали его в этом. Однако некоторые подписчики сочли должным не только порадоваться за своего кумира, но и нелестно пройтись по его бывшей жене.

«Ваганычу респект! Здоровья ему и малышу! А Степаненко в погоне за молодостью выглядит смешно и зло», — к примеру, написала женщина по имени Любовь в аккаунте артиста.

Эти слова так понравились мужу 31-летней Брухуновой, что он не удержался и поставил под комментарием «лайк». Знак восторга оставил Петросян и под другим комментарием:

«Хорошо отработала «ресурс» Степаненко, а теперь ухватит молодого, не зря же худеет, этого и добивалась».

Это высказывание сделал человек, скрывающий свое имя под ником ziff_zifff. Внимательные подписчики также заметили, что мэтр отечественного юмора почистил свой аккаунт, удалив из него критические высказывания людей в свой адрес.