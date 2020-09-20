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Смерть ведущего «Русского лото» Михаила Борисова подтвердили в институте имени Щукина

Ранее поступала крайне противоречивая информация о его состоянии здоровья.

Смерть ведущего «Русского лото» Михаила Борисова подтвердили в институте имени Щукина
Умер Михаил Борисов/http://globallookpress.com/

Ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов умер в столице. Ему был 71 год. Информацию подтвердили в театральном институте имени Щукина, сообщает РИА «Новости».

Михаил Борисов. Фото
Борисову на момент смерти был 71 год/Кадр из программы «Судьба человека»

Отметим, что ранее поступала крайне противоречивая информация о его состоянии. Некоторые СМИ вышли с новостями, что Борисов умер. Однако сестра телеведущего позже опровергла эту информацию.

Известно, что Борисову стало плохо прямо на съемках программы. Его в срочном порядке доставили в больницу. Известному ведущему был поставлен диагноз «пневмония». Как отмечала сестра, у Борисова резко упало давление. Затем остановилось сердце. Его пришлось в срочном порядке подключать к аппарату ИВЛ.

Михаил Борисов был ведущим программы «Русское лото» с 1994 года. Он – заслуженный деятель искусств России. Профессор и заведующий кафедрой Театрального института имени Щукина. Кроме того, он был режиссером-постановщиком театра Сатиры.

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