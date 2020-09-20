«Хотим восемь детей»: Виктор Логинов готовится к свадьбе с молодой актрисой Марией Гуськовой

Актер Виктор Логинов, который прославился по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что уже сделал предложение своей второй половинке – молодой актрисе Марии Гуськовой. Она младше 45-летнего актера на 23 года.

«Я уже подарил Маше помолвочное кольцо. Мы очень хотим детей. Желательно восемь. А если говорить серьезно, то их будет столько, сколько Бог даст. В ближайшие месяцы распишемся». Виктор Логинов

Будущая жена Логинова со своей стороны подтвердила, что торжество не за горами. Она даже продемонстрировала помолвочное кольцо.

Напомним, что Виктор Логинов был трижды женат. От первого брака у него дочь Анна. От второго – сын Дмитрий, а от третьего — сыновья Александр и Иван. Добавим, что ранее Виктор Логинов не раз говорил, что он изменял своим женам. При этом актер считает, что четвертый брак будет для него последним. Новая молодая избранница его полностью устраивает.