«Хотим восемь детей»: Виктор Логинов готовится к свадьбе с молодой актрисой Марией Гуськовой

Актер Виктор Логинов, который прославился по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что уже сделал предложение своей второй половинке – молодой актрисе Марии Гуськовой. Она младше 45-летнего актера на 23 года.
«Я уже подарил Маше помолвочное кольцо. Мы очень хотим детей. Желательно восемь. А если говорить серьезно, то их будет столько, сколько Бог даст. В ближайшие месяцы распишемся».
Будущая жена Логинова со своей стороны подтвердила, что торжество не за горами. Она даже продемонстрировала помолвочное кольцо.
Напомним, что Виктор Логинов был трижды женат. От первого брака у него дочь Анна. От второго – сын Дмитрий, а от третьего — сыновья Александр и Иван. Добавим, что ранее Виктор Логинов не раз говорил, что он изменял своим женам. При этом актер считает, что четвертый брак будет для него последним. Новая молодая избранница его полностью устраивает.