«Сделан с любовью»: Черно из «Дома-2» поделилась милыми кадрами с подросшим сыном в боди

Звезды «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями малыша Стефана 30 июля. Мальчик стал долгожданным ребенком для молодой пары, и в его воспитании принимают участие оба родителя.

Долгое время влюбленные скрывали малыша от глаз публики, прикрывая в социальных сетях его фотографии картинками. Но после проведения христианского обряда крещения они открыли личико мальчика. Многие фолловеры сочли, что ребенок очень напоминает своего отца.

«На Иосифа похож!», «Будет папин, уже видно», «Оганесян – одно лицо», — написали в Сети.

Однако мать Стефана уверена, что наследник взял внешность именно от нее, да и поклонники девушки ее в этом поддерживают.

«А где там папа? Папой даже не пахнет», «Копия мамы, сладуся», — также можно увидеть в комментариях ее блога.

Особенно хорошо мальчика можно рассмотреть на последнем обнародованном фото, где малыша Черно облачила в клетчатое боди. При этом щечки ребенка украшены следами от помады.

«Сделан с любовью», — подписала брюнетка снимок.

Удивительно, но даже такую счастливую фотографию осудили хейтеры. Кому-то показалось, что одежда малышу мала, кто-то разглядеть сыпь и пятно на ножке Стефана, другие осудили участницу «Дома-2» за помаду. Часть подписчиков Александры вообще посоветовала не показывать ребенка публике, ссылаясь на то, что среди них много недоброжелателей.