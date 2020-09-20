«Требую генетическую экспертизу!»: Басков не поверил, что Петросян и Брухунова стали родителями

Певец Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что нужно провести генетическую экспертизу, чтобы определить, чей ребенок у сатирика Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяну Брухуновой.

«Требую генетическую экспертизу!» — в шутку заявил он.

Интересно, что сам юморист о наследнике с прессой говорить не любит. При этом сатирик заявил, что не отмечал свой 75-й день рождения.

«Я не отмечаю день рождения. У греков есть традиция после шестнадцати лет не вспоминать этот праздник. Они отмечают день именин. Я отмечаю только своими профессиональными какими-то работами все праздники», — заметил Евгений Петросян.

Напомним, что недавно Евгений Петросян в соцсетях показал своего сына от 31-летней Татьяны Брухуновой Вагана. Причем ребенку уже полгода. Пара мастерски скрывала появление наследника в своей семье. Жена Петросяна выкладывала старые снимки в соцсети, чтобы никто ни о чем не догадался.