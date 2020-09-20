«Можно и поправиться»: Лолита блеснула постройневшими формами в обтягивающем комбинезоне

В этом наряде звезда решила предстать на своем концерте.

Лолита Милявская не перестает радовать поклонников чудесами своего преображения. Не секрет, что после развода 56-летняя артистка заметно постройнела и похорошела. А ее почитатели только диву даются, что этот процесс до сих пор не прекращается.

В личном блоге она обнародовала видео с примеркой нового концертного костюма, который показал достоинства ее фигуры во всей красе. Звезда запечатлелась в обтягивающем черном комбинезоне с полупрозрачной вставкой в зоне декольте, анонсируя свое выступление в «Крокусе» в следующем месяце.

«Вот мой концертный костюмчик. Но до 9 октября еще есть время. Можно поправиться чуть-чуть или похудеть», — пококетничала она перед своими зрителями.

Осиная талия и стройные ноги певицы вызвали шквал эмоций в ее Instagram со стороны публики.