«Можно и поправиться»: Лолита блеснула постройневшими формами в обтягивающем комбинезоне

Лолита Милявская не перестает радовать поклонников чудесами своего преображения. Не секрет, что после развода 56-летняя артистка заметно постройнела и похорошела. А ее почитатели только диву даются, что этот процесс до сих пор не прекращается.
В личном блоге она обнародовала видео с примеркой нового концертного костюма, который показал достоинства ее фигуры во всей красе. Звезда запечатлелась в обтягивающем черном комбинезоне с полупрозрачной вставкой в зоне декольте, анонсируя свое выступление в «Крокусе» в следующем месяце.
«Вот мой концертный костюмчик. Но до 9 октября еще есть время. Можно поправиться чуть-чуть или похудеть», — пококетничала она перед своими зрителями.
Осиная талия и стройные ноги певицы вызвали шквал эмоций в ее Instagram со стороны публики.
«Вау! Лолита, какая вы шикарная!», «Божественная! Тонкая!», «Фигура – просто огонь!», «Лолита восхитительная стала! Вот кому развод пошел на пользу!» — пишут комментаторы в Сети.