Лиза и Гарри Галкины ездят в гимназию на личном шикарном автомобиле Аллы Пугачевой

Дети Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина ездят в школу на личном автомобиле певицы. Его стоимость не один миллион рублей. Как выглядит машина было показано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. При этом Гарри Галкин рассказал, как они с Лизой сейчас занимаются в школе.

«Учиться нам нравится, но у нас пока в первом классе не ставят оценки. Мама не помогает делать домашнее задание». Гарри Галкин

«Золотой голос России» Николай Басков, близкий друг семьи Пугачевой, со своей стороны рассказал, что не оставил в этом году Гарри и Лизу без подарка. «Алла Борисовна всегда просит дарить для детей простую одежду. Я хочу пожелать, чтобы они росли такими же счастливыми, талантливыми, эмоциональными и раскованными детьми. Они такие удивительные. По ним видно, что это семья, где дети растут в абсолютной любви родителей», — сказал Басков.

Напомним, что Гарри и Лизе Галкиным исполнилось 18 сентября семь лет. В этом году они пошли в первый класс.