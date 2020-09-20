«Как быстро ты вырос»: Мария Нахапетова обнародовала редкое фото 13-летнего внука Глаголевой

Средняя дочь Веры Глаголевой Мария Нахапетова от народного артиста Родиона Нахапетова опубликовала в Сети фотографии своего старшего сына Кирилла. Мальчику исполнилось 13 лет.
На обнародованных снимках мальчик предстает вначале совсем маленьким, а потом уже заметно повзрослевшим.
«Как быстро ты вырос», — удивилась его мать.
«Глаза дедушкины», «Красавец-мужчина», «Красивый мальчик», «Мамин сын», «Породистая семья, красивые дети», — прокомментировали кадры фолловеры.
Отметим, что у Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова две дочери, старшая Анна является балериной Большого театра, она воспитывает дочь Полину. У Марии есть также младший сын Мирон, который появился на свет в 2012-м году.