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«Как быстро ты вырос»: Мария Нахапетова обнародовала редкое фото 13-летнего внука Глаголевой

Кирилл заметно вытянулся и стал напоминать своих знаменитых родственников.

«Как быстро ты вырос»: Мария Нахапетова обнародовала редкое фото 13-летнего внука Глаголевой
Вера Глаголева. Фото Global look press.

Средняя дочь Веры Глаголевой Мария Нахапетова от народного артиста Родиона Нахапетова опубликовала в Сети фотографии своего старшего сына Кирилла. Мальчику исполнилось 13 лет.

На обнародованных снимках мальчик предстает вначале совсем маленьким, а потом уже заметно повзрослевшим.

«Как быстро ты вырос», — удивилась его мать.

«Глаза дедушкины», «Красавец-мужчина», «Красивый мальчик», «Мамин сын», «Породистая семья, красивые дети», — прокомментировали кадры фолловеры.

Отметим, что у Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова две дочери, старшая Анна является балериной Большого театра, она воспитывает дочь Полину. У Марии есть также младший сын Мирон, который появился на свет в 2012-м году.

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