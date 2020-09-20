«Анастасия поехала аниматором в Турцию»: Дана Борисова рассказала об отдыхе Волочковой

Телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, каким образом балерина Анастасия Волочкова оказалась в Турции в начале сентябре. Как известно, танцовщица отдыхала со своим любимыми человеком. Во всяком случае она так уверяла. Борисова заявила, что это далеко не так.

«Анастасия поехала аниматором в Турцию, потому что ей на халяву разрешили покормиться за общим столом. Ей совершенно наплевать, пошел ее ребенок в школу или не пошел. Она год сидела дома. И тут ей предложили Турцию. Все включено: алкоголь, креветки, шпинат. Она естественно рванула туда».

Дана Борисова

Интересно, что сама Волочкова сейчас пытается через суд выбить с Борисовой деньги за свое поруганное имя. Ранее телеведущая уже нелестно отзывалась о балерине. Борисова уверена, что больше пятидесяти тысяч она не получит.

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Напомним, что Анастасия Волочкова должна этой осенью выйти замуж. Своего возлюбленного общественности она пока не показывала.