«Я запугана, в ужасе, в панике»: Дакоту задержали в Турции и не пускают в Россию

Отдых Риты Дакоты в Турции закончился скандалом. В настоящий момент певица удерживается местными властями на территории страны, поскольку ее тест на коронавирус неожиданно показал положительный результат. Свою историю артистка рассказала в личном блоге, записав эмоциональное видео.

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«Никогда не думала, что подобного рода видео у меня будет в Instagram, но ситуация выходит из-под контроля. Я не понимаю, что мне делать, я запугана, я в ужасе, я шокирована. И единственное, что я могу сделать — это дать этому какую-то огласку, попросить у вас содействия», — сказала бывшая жена Влада Соколовского.

По словам девушки, она делала тест на вирус еще в России, поскольку переболела им. Все анализы были безупречны, но турецкий почему-то показал присутствие заразы в ее организме. На просьбы Риты провести еще одно исследование ей предложили сдать анализ только через неделю. В настоящий момент ее закрыли в помещении с охранником за дверью на двухнедельный карантин, заявив, что она должна соблюдать местные законы и порядки. Дакоту при этом сильно беспокоит ее маленькая дочь, которая временно оставалась с бабушкой. Выпускница «Фабрики звезд» надеется, что советы ее подписчиков помогут ей разрешить эту проблему.