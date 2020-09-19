«Вас не бесить?»: Тимати заявил о рекордах нового клипа с Моргенштерном

Клип El Problema за сутки вырвался в лидеры на всех музыкальных площадках.

В конце недели Тимати и Моргенштерн выпустили совместный трек и клип El Problema. Ролик бьет все рекорды. Всего за сутки его посмотрели более 8 миллионов раз только на YouTube-канале Моргенштерна.

На других музыкальных площадках совместная работа музыкантов также вырвалась в лидеры. У Тимати эта новость вызвала неоднозначные рассуждения.

«Скучно. Может, мне закончить муз. карьеру, чтобы вас больше не бесить, и Моргенштерн не бесить остальной шоу-биз рекордными цифрами?!», — написал в своем Instagram Тимати.

Фанаты высказывали свои мнения, но не все они были приятными.

«Откуда столько пафоса? Короли дизлайков! Уже не интересно вас слушать», — писали пользователи Сети.

Отметим, что клип Тимати и Моргенштерн снимали в Сочи. Множество полуобнаженных женских тел, дорогих автомобилей и ярких вечеринок – все в лучших традициях западного рэпа.

Кроме этого, нецензурные слова, жесты и откровенная реклама. Еще до релиза музыканты заработали на видео 50 миллионов рублей.