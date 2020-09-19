Наталья Водянова и Антуан Арно поженились в Париже

Вечером 19 сентября стало известно о том, что супермодель Наталья Водянова и ее жених, 43-летний французский бизнесмен Антуан Арно наконец-то скрепили себя узами брака. Как передает журнала Tatler, роспись прошла в парижской мэрии под личным контролем главы города Анн Идальго.

Добавим, что эта свадьба должна была состояться еще 27 июня, но из-за пандемии ее пришлось отложить.

Напомним, отношения этой пары начались еще в 2011 году, за это время у них родились двое сыновей (сейчас им 6 и 4 года), но богатый предприниматель сделал предложение возлюбленной только весной 2019-го, на ее день рождения. Остается только гадать, как сильно Наталья ждала дня свадьбы. Кто не знает, отец Антуана признан самым богатым человеком планеты, его компания владеет такими брендами, как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy и другими.

Стоит отметить, что 38-летняя Водянова вышла замуж во второй раз. Первый брак модели был с британским аристократом Джастином Портманом, тоже наследником богатой европейской семьи. Предыдущему мужу Наталья родила троих детей.