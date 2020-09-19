Екатерина Волкова пропустила съемки в «Скорой помощи» из-за экстренной операции

18 сентября 46-летняя актриса Екатерина Волкова не вышла на съемки сериала «Скорая помощь» (канал НТВ), в котором она играет главврача Ольгу Арефьеву. Как выяснилось, артистка перенесла внеплановую операцию. Подробности она сама рассказала в Instagram.

Оказывается еще 16 сентября на съемочной смене у женщины случился приступ зубной боли, и начала отекать скула. Актриса отправилась к врачу, сделала снимок, и выяснилось, что причина всему — осколок зуба, застрявший в десне еще десять лет назад после удаления зуба. По словам Волковой, недавно она еще простыла, и в результате во рту началось воспаление. Врачу пришлось разрезать десну, чтобы удалить осколок.

Актриса призналась, что так подробно пожаловалась поклонникам на свои невзгоды из-за того, что после операции ее некому пожалеть.

«Наступают холода, берегите себя, пожалуйста, утепляйтесь. И цените своих близких, которые могут вас пожалеть в такие минуты, позаботится — это очень важно, когда есть такие рядом», — написал Екатерина.

В ответ подписчики оставили в комментариях множество слов поддержки и пожелали скорейшего выздоровления.