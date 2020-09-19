«Господа-организаторы грязной пены»: Тарзан обвинил телеканалы в незаконном распространении личной информации

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (он же Тарзан) опубликовал свежий видеоролик, в котором негативно отозвался о работе СМИ в нашей стране. На своей странице в Instagram шоумен высказался о том, что нужно запретить скандально известные передачи на телевидении.

50-летний артист заявил, что телевизионщики опубликовали информацию, которую ранее обязывались не распространять. Тарзан назвал журналистов, рассказывающих фейк-ньюс, «преступниками».

Судя по перечисленным статьям из Гражданского кодекса и Конституции РФ, Тарзан серьезно настроен бороться за свои права. Также он призвал Роспотребнадзор «взять вопиющий факт под свой контроль».

Напомним, что артист был замешан в скандале с изменой супруге и сомнительных интимных связях. Однако сам Тарзан посчитал недостойным для федерального канала обсуждать частную жизнь на телешоу, тем более помимо воли ее участников. Артист спросил организаторов подобных программ, что было бы с ними, будь они на его месте.