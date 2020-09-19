Ошибки молодости: Костомаров рассказал, почему променял Навку на Семенович

В одном из недавних интервью российский чемпион по танцам на льду ответил на вопрос, зачем перешел от Татьяны Навки к Анне Семенович. Роман Костомаров рассказал, что в далеком 1999 году выбрал тренировки с нынешней певицей и телеведущей Семенович из-за частых ссор с другой партнершей.

Олимпийский чемпион 2006 года предположил, что во многом на принятии такого решения отразилось личное отношение избранника Навки — Александра Жулина — к фигуристу.

«Конфликты становились все более острыми. Таня тогда уже встречалась с Жулиным, он, естественно, во всех ситуациях за нее заступался, однажды от него к нам на каток даже приезжал какой-то человек со мной пообщаться», — рассказал Костомаров RT.

Напомним, когда артист стал тренироваться с Семенович, пара выиграла серебряный приз чемпионата России-2000. Однако после никаких побед спортсмены завоевать не смогли.

Тогда Роман решил возобновить сотрудничество с Навкой. И уже через шесть лет они стали олимпийскими чемпионами, двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

Также отметим, что Костомаров принимает участие в паре с телеведущей Региной Тодоренко в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.