«Пандемия разлучила нас»: Елена Летучая наконец увидится с семьей

41-летняя телеведущая рассказала, что впервые за долгое время встретится со своими родными.

Экс-ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая опубликовала в личном профиле фото, на котором она стоит на фоне вертолета с собакой. Такой кадр журналист сделала в преддверии возвращения к семье.

Елена сообщила, что не видела свою большую родню почти 10 месяцев. Из-за режима самоизоляции и карантинных мер знаменитость не могла навестить старшее поклонение семьи.

«Пандемия разлучила нас с нашей огромной семьей почти на 10 месяцев! И наконец-то мы решили встретиться! Всего час лету или 3 часа на машине, и вся наша семья вместе! Кедровые домики, хота, рыбалка, банный комплекс», — поделилась Летучая предстоящими планами на выходные.

Отметим, что многие события в жизни актрисы и телеведущей связаны с семейными ценностями. Так, недавно стартовали съемки второго сезона шоу «Детки-предки» на канале СТС. Постоянной ведущей этого проекта является Елена Летучая.

Напомним, что у самой Елены детей нет. Однако она воспитывает двух сыновей своего супруга от первого брака. В 2016 году обладательница премии Glamour Influencers Awards вышла замуж за предпринимателя и адвоката Юрия Анашенкова.

Вместе с мужем Летучая ездит на сафари, занимается спортом и гуляет по ресторанам. Елена больше не посещает заведения в поисках антисанитарных норм. Она просто наслаждается временем, проведенным в компании супруга.