«Так плохо не чувствовала себя ни разу в жизни»: Боня только спустя полгода узнала о смерти отца

«Так плохо я себя не чувствовала еще ни разу в своей жизни! В нашей семье произошло горе. Мой отец ушел из жизни. Хотя мы не жили вместе, у него была другая семья, он все же был нашим с сестрой отцом.

Зная нрав его жены, она никогда нас не приветствовала и всегда была недовольна, либо нашими визитами, либо нашим отсутствием в его жизни. Видимо это была непонятная для меня ревность к своим детям, либо чрезмерная забота. Я не осуждаю ее».