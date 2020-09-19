«У меня крутой учитель, тренер и партнер»: Топалов продолжил признаваться в любви Ильиных

Подписчики осудили исполнителя, который на снимках с фигуристкой буквально светится от счастья.

Музыкант Влад Топалов в Instagram снова разместил нежный кадр со своей партнершей по шоу «Ледниковый период» олимпийской чемпионкой Сочи фигуристкой Еленой Ильиных. На фотографии звезды выглядят словно влюбленная пара. Они нежно смотрят друг на друга и улыбаются.

«Вот такое настроение после отличной тренировки и репетиции. Бывает не всегда, конечно, но стараемся. У меня крутой учитель, тренер и партнер».

Влад Топалов

«С Региной на фотографиях так не улыбается. А здесь прямо весь расплылся в улыбке», «Лена невероятная. Смотритесь как влюбленная пара. Удачи на проекте», «Главное, что всегда рядом есть человек, который может подбодрить», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что 26-летняя Елена Ильиных в начале этого года родила ребенка от артиста балета Сергея Полунина. Влад Топалов также относительно недавно стал отцом. Их сыну с Тодоренко Михаилу нет еще и двух лет.