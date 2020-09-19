«Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни»: Евгений Петросян высказался о бывшей жене

Как отметил юморист, это его вторая половинка разрушила их крепкий союз.

Сатирик Евгений Петросян в Instagram вступил в полемику с одной из своих подписчиц, которая обвинила его в том, что он расстался с предыдущей женой артисткой Еленой Степаненко.

Как отметила пользовательница, сейчас стало можно выбрасывать за борт бывших жен, отработавших ресурс и жениться на молоденьких. Петросян не удержался после выпада в свой адрес и оправдался. По его мнению, не он стал инициатором развода и болезненного расставания.

«Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни! Это сделала она, притом давным-давно». Евгений Петросян

Отметим, что Евгений Петросян и Елена Степаненко были вместе на протяжении тридцати лет. Ранее она признавалась, что не против отпустить Петросяна в «новую жизнь», как он сам того пожелал.

Несколько дней назад сатирик огорошил общественность, показав своего сына Вагана от 31-летней жены Татьяны Брухуновой. Ребенка он назвал в честь своего отца.

Многие пользователи считали, что Брухунова и Петросян воспользовались услугами суррогатной матери, но помощница сатирика заявила: она сама родила наследника юмористу. Добавим, что Петросяну не так давно исполнилось уже 75 лет. Впрочем, он находится в прекрасной форме.