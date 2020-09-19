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Борис Грачевский показал свою подросшую младшую дочь Василису от второго брака

Девочке 19 сентября исполнилось уже восемь лет.

Борис Грачевский показал свою подросшую младшую дочь Василису от второго брака
Грачевский поздравил младшую дочь с днем рождения/http://globallookpress.com/

Руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в Instagram поздравил свою младшую дочь Василису с днем рождения. Девочка, надо признать, заметно подросла за последнее время. Ей 19 сентября исполнилось уже восемь лет.

«С днем рождения, доченька!» — кратко подписал он фотографию с наследницей.

«Поздравляем. Море счастья, тепла и улыбок вашему ребенку», «Василисушка растет очень красивой девочкой. Желаем ей счастья в этой жизни и успехов», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Василиса Грачевская родилась от второго брака режиссера с Анна Панасенко. Она, кстати, снималась в одной из серий «Ералаша» вместе со своим тогдашним мужем. Пара была вместе с 2010 по 2014 год. Панасенко, к слову, на 27 лет младше Грачевского. Сейчас режиссер женат на еще одной молодой особе актрисе Екатерине Белоцерковской. От этого брака в апреле нынешнего года родился сын Филипп. Также у Грачевского есть сын и дочь от первого брака.

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