Борис Грачевский показал свою подросшую младшую дочь Василису от второго брака

Руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в Instagram поздравил свою младшую дочь Василису с днем рождения. Девочка, надо признать, заметно подросла за последнее время. Ей 19 сентября исполнилось уже восемь лет.

«С днем рождения, доченька!» — кратко подписал он фотографию с наследницей.

«Поздравляем. Море счастья, тепла и улыбок вашему ребенку», «Василисушка растет очень красивой девочкой. Желаем ей счастья в этой жизни и успехов», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Василиса Грачевская родилась от второго брака режиссера с Анна Панасенко. Она, кстати, снималась в одной из серий «Ералаша» вместе со своим тогдашним мужем. Пара была вместе с 2010 по 2014 год. Панасенко, к слову, на 27 лет младше Грачевского. Сейчас режиссер женат на еще одной молодой особе актрисе Екатерине Белоцерковской. От этого брака в апреле нынешнего года родился сын Филипп. Также у Грачевского есть сын и дочь от первого брака.