«Эти двое обожают друг друга»: Нахапетова поздравила с тринадцатилетием любимого племянника

Балерина и актриса Анна Нахапетова в Instagram поздравила с днем рождения своего любимого племянника – сына своей средней сестры Марии Кирилла. Ему исполнилось 13 лет. Она поделилась снимком, на котором можно увидеть Кирилла и ее дочь Полину Симачеву.

«Сколько же нежности, любви в этой фотографии. И вот что важно и не может не радовать. За все эти годы ничего не изменилось. Эти двое обожают друг друга, друг за друга горой и любое свободное время стараются провести вместе! Сегодня нашему Кирюше уже 13! Очень хочу пожелать ему всегда оставаться таким же внимательным, добрым, заботливым и любящим сыном и братом!» Анна Нахапетова

Как отметила Анна Нахапетова, она верит, что 13 лет, которые исполнились Кириллу, станут для мальчика счастливыми и невероятно везучими.

Отметим, что средняя дочь Веры Глаголевой Мария в свое время уехала в США, где и родила сына. Позже она вернулась в столицу. Сейчас девушка живет в Москве.